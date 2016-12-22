Спецслужбы освободили 32 заложника из курортного комплекса в Мали

Спецслужбы освободили 32 человека, которые были взяты в заложники во время атаки боевиков на курортный комплекс Le Campement Resort в столице Мали Бамако. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство безопасности и гражданской обороны.

Нападение на курортный комплекс произошло 18 июня. По данным Associated Press, нападение совершили джихадисты. Reuters отмечал, что среди постояльцев комплекса много западных туристов. Очевидцы сообщали, что слышали «звуки выстрелов».

Позднее Reuters со ссылкой на представителя спецслужбы сообщил, что в результате нападения на Le Campement Resort погибли два человека.