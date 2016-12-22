Роналду не пришел на пресс-конференцию после ничьей с Мексикой

Капитан сборной Португалии по футболку Криштиану Роналду не явился на пресс-конференцию после сыгранного в ничью матча с Мексикой во время Кубка конфедераций. Об этом сообщает The Sun.
По данным издания, Роналду не смог посетить мероприятие из-за того, что «проходил лечение».
Матч между Португалией и Мексикой состоялся 18 июня. Он завершился ничьей со счетом 2:2. Криштиану Роналду был признан лучшим игроком матча. Издание отмечает, что он остался недоволен результатом, с которым закончилась игра.
Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля. Команды буду играть на стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Первую игру кубка между сборными России и Новой Зеландии посетили более 50 тыс. зрителей.