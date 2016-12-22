Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,91 57,62 EUR Нал. 64,94 64,51 USD Бирж. 57,77 -0,12 EUR Бирж. 64,70 +0,18 USD ЦБ. 57,74 +0,30 EUR ЦБ. 64,46 +0,18 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1822,91 +0,28% РТС 994,38 +0,24% Brent 47,29 +1,07% DJIA 21384,28 +0,11% Nasdaq 6151,76 -0,22% FTSE 7463,54 +0,60%
Reuters узнал о сделке Lockheed Martin в $37 млрд по продаже истребителей
Лента новостей
Reuters узнал о сделке Lockheed Martin в $37 млрд по продаже истребителей 21:52, Технологии и медиа Экзитполы показали победу партии Макрона во 2 туре парламентских выборов 21:34, Политика Неизвестные напали на курортный комплекс в столице Мали 21:10, Общество Катар продолжит поставлять газ в ОАЭ после разрыва дипотношений 20:42, Экономика Полицейский пострадал при ограблении ювелирного магазина в Волгограде 20:21, Общество Мексика в добавленное время ушла от поражения в матче с Португалией 19:55, Спорт МВД не получало сообщений об угрозах свидетелям ДТП с «пьяным» ребенком 19:46, Общество КНДР обвинила власти США в «ограблении» своих дипломатов в Нью-Йорке 19:20, Политика Трамвай столкнулся с автомобилем в центре Москвы 18:43, Общество На Кубке конфедераций отменили гол с помощью видеоповтора 18:32, Спорт В Киеве неизвестные напали на участников гей-парада 18:27, Общество Airbus представила новую версию крупнейшего пассажирского авиалайнера 18:16, Технологии и медиа Футбол. Кубок конфедераций. Португалия — Мексика. Онлайн 18:00, Спорт Во Франции бык убил испанского тореадора 17:16, Общество В Пензе обрушилась стена подъезда аварийного дома 16:54, Общество Тульский «Арсенал» возглавил бывший тренер «Локомотива» 16:49, Спорт Путин уволил нескольких глав региональных управлений СК, МВД и ФСИН 16:45, Политика Путин назначил нового главу ГИБДД 16:32, Политика В Одессе отменили выступления музыканта Басты 16:29, Общество «Единая Россия» определилась с передачей мандата Марата Сафина 16:25, Политика ПАРНАС предложила выдвинуть Ройзмана в губернаторы Свердловской области 16:14, Политика В Германии эвакуировали пассажиров из-за террористической угрозы 15:55, Общество Полиция задержала забравшегося на высотку в «Москва-Сити» человека 15:19, Общество Омбудсмен заявила об угрозах свидетелям ДТП с «пьяным» ребенком 15:14, Общество «Роснефть» открыла новое месторождение углеводородов в Арктике 15:00, Бизнес Мутко раскритиковал Газзаева за ответ Путину на прямой линии 14:42, Спорт Более 700 турецких военных госпитализировали из-за массового отравления 14:37, Политика «Вот мой президент едет»: разговор Путина с Оливером Стоуном. Избранное 14:20, Политика
Reuters узнал о сделке Lockheed Martin в $37 млрд по продаже истребителей
Технологии и медиа, 21:52
0
Reuters узнал о сделке Lockheed Martin в $37 млрд по продаже истребителей

Американская авиастроительная компания Lockheed Martin завершает переговоры о продаже 440 истребителей F-35 на сумму $37 млрд в 11 стран, включая США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.

Как сообщают источники агентства, цена на истребители окончательно не установлена, однако средняя стоимость одного истребителя может составить $85 млн. Сделка будет состоять из трех траншей за период с 2018 по 2020 финансовый год, отмечает Reuters.

Представитель Lockheed Martin «отказался обсуждать переговоры по заключению контрактов». Представители покупателей, в том числе США, пока не прокомментировали сообщения о сделке.

Источники издания уточняют, что на прошлой неделе представители покупателей, среди которых Австралия, Дания, Израиль, Италия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Турция, Южная Корея, Великобритания и США, встретились с Lockheed Martin в Балтиморе, чтобы обсудить условия сделки.

В том числе обсуждался план о закупке в первый, 2018 финансовый год 135 истребителей для их доставки в 2020 году по $88 млн за каждый самолет. Ожидается, что закупки будут расти в 2019 и 2020 годы до 150 самолетов в год, при этом средняя цена одного истребителя к 2020 году должна снизиться до $80 млн. Таким образом, по словам собеседников агентства, соглашение станет «важным шагом» в снижении общей стоимости каждого самолета F-35 компании.

Ранее Bloomberg сообщал о заключении сделки Lockheed Martin и США по закупке 90 истребителей F-35 за $8,2 млрд.По данным издания, стоимость одного истребителя по сравнению с первоначальным контрактом упала на 7,3% и составила $94,6 млн, что позволило Штатам сэкономить $728 млн.

Теги: Lockheed Martin , Самолет
Главное
Экзитполы показали победу партии Макрона во 2 туре парламентских выборов Политика
Материалы по теме
Lockheed Martin опубликовала видео первого полета гражданского Hercules Технологии и медиа
Глава Lockheed Martin пообещала Трампу снизить цену истребителя F-35 Политика
Твит Трампа о дороговизне F-35 обрушил акции Lockheed Martin на 4% Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку