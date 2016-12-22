Reuters узнал о сделке Lockheed Martin в $37 млрд по продаже истребителей

Американская авиастроительная компания Lockheed Martin завершает переговоры о продаже 440 истребителей F-35 на сумму $37 млрд в 11 стран, включая США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.

Как сообщают источники агентства, цена на истребители окончательно не установлена, однако средняя стоимость одного истребителя может составить $85 млн. Сделка будет состоять из трех траншей за период с 2018 по 2020 финансовый год, отмечает Reuters.

Представитель Lockheed Martin «отказался обсуждать переговоры по заключению контрактов». Представители покупателей, в том числе США, пока не прокомментировали сообщения о сделке.

Источники издания уточняют, что на прошлой неделе представители покупателей, среди которых Австралия, Дания, Израиль, Италия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Турция, Южная Корея, Великобритания и США, встретились с Lockheed Martin в Балтиморе, чтобы обсудить условия сделки.

В том числе обсуждался план о закупке в первый, 2018 финансовый год 135 истребителей для их доставки в 2020 году по $88 млн за каждый самолет. Ожидается, что закупки будут расти в 2019 и 2020 годы до 150 самолетов в год, при этом средняя цена одного истребителя к 2020 году должна снизиться до $80 млн. Таким образом, по словам собеседников агентства, соглашение станет «важным шагом» в снижении общей стоимости каждого самолета F-35 компании.

Ранее Bloomberg сообщал о заключении сделки Lockheed Martin и США по закупке 90 истребителей F-35 за $8,2 млрд.По данным издания, стоимость одного истребителя по сравнению с первоначальным контрактом упала на 7,3% и составила $94,6 млн, что позволило Штатам сэкономить $728 млн.