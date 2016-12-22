Полицейский пострадал при ограблении ювелирного магазина в Волгограде

Неизвестные ограбили на 5 млн руб. ювелирный магазин в Волгоградской области и во время преследования полицией ранили в голову одного сотрудника МВД. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.​

После ограбления подозреваемые скрылись на автомобиле «Нива Шевроле», в ходе преследования на автодороге Волгоград — Камышин полицейские выстрелили по колесам машины. В ответ злоумышленники открыли огонь и ранили старшего лейтенанта полиции, он был госпитализирован.

По данным полиции, преступники скрылись. В их поисках участвуют также спецподразделения Росгвардии.

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