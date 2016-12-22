МВД не получало сообщений об угрозах свидетелям ДТП с «пьяным» ребенком

Полиция не получала сообщений об угрозах свидетелям ДТП с «пьяным» ребенком в Балашихе, в результате которого мальчик погиб. Об этом сообщает ​представитель областного главка МВД Татьяна Петрова.

При этом Петрова уточнила, что в «случае поступления» подобных жалоб полиция рассмотрит их в соответствии с законодательством.

Ранее омбудсмен по Московской области Екатерина Семенова рассказала о поступавших свидетелям угрозах и «пожеланиях, чтобы что-то было сказано иначе, как происходило». Семенова пообещала проконтролировать ситуацию с расследованием гибели ребенка.

23 апреля автомобиль в подмосковном Железнодорожном сбил мальчика и протащил его более десяти метров. Экспертиза крови погибшего показала в его крови наличие алкоголя — ​ 2,7 промилле. На этом основании дело против женщины, которая была за рулем автомобиля, было закрыто.

По словам родителей ребенка, уголовное дело не возбуждалось около месяца, а часть доказательств, в том числе записи видеонаблюдения, были уничтожены. 15 июня СКР попросил передать им дело о гибели шестилетнего ребенка. Поводом к этому стало требование семьи провести повторную экспертизу и жалоба на то, что в ходе расследования его смерти на свидетелей оказывалось давление.