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КНДР обвинила власти США в «ограблении» своих дипломатов в Нью-Йорке
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КНДР обвинила власти США в «ограблении» своих дипломатов в Нью-Йорке
Политика, 19:20
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КНДР обвинила власти США в «ограблении» своих дипломатов в Нью-Йорке

КНДР обвинила власти США в «ограблении» своих дипломатов в нью-йоркском аэропорту им. Джона Кеннеди после того, как сотрудники спецслужб и полиция США отобрали у делегации дипломатическую корреспонденцию перед посадкой на рейс. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.

По данным агентства, инцидент произошел 16 июня.

«Международное сообщество должно серьезно пересмотреть Нью-Йорк, где произошло такое возмутительное ограбление, на предмет того, достоин ли [город] быть местом для проведения международных встреч», — сказано в сообщении ЦТАК. В агентстве подчеркивают, что в Нью-Йорке расположена штаб-квартира ООН.

В МИД Северной Кореи произошедшее назвали «незаконной и гнусной провокацией», при этом Белый дом и Госдеп пока не прокомментировали ситуацию, отмечает Reuters.

Теги: США , КНДР , дипломаты
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