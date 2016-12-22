КНДР обвинила власти США в «ограблении» своих дипломатов в Нью-Йорке

КНДР обвинила власти США в «ограблении» своих дипломатов в нью-йоркском аэропорту им. Джона Кеннеди после того, как сотрудники спецслужб и полиция США отобрали у делегации дипломатическую корреспонденцию перед посадкой на рейс. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.
По данным агентства, инцидент произошел 16 июня.
«Международное сообщество должно серьезно пересмотреть Нью-Йорк, где произошло такое возмутительное ограбление, на предмет того, достоин ли [город] быть местом для проведения международных встреч», — сказано в сообщении ЦТАК. В агентстве подчеркивают, что в Нью-Йорке расположена штаб-квартира ООН.
В МИД Северной Кореи произошедшее назвали «незаконной и гнусной провокацией», при этом Белый дом и Госдеп пока не прокомментировали ситуацию, отмечает Reuters.