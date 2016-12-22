Трамвай столкнулся с автомобилем в центре Москвы

Автомобиль Ford столкнулся с трамваем в центре Москвы, в результате инцидента два человека пострадали. Об этом в пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщило «РИА Новости».

По данным агентства, авария произошла на пересечении Бакунинской и Бауманской улиц «около 17:30». Сейчас на месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, по предварительной информации, пострадавшие не получили серьезных травм.

Ранее, 14 мая, на северо-востоке Москвы столкнулись три машины и трамвай, в результате ДТП пострадали два человека. Как отметили в ГИБДД, с трамваем столкнулись автомобили марки Hyundai, Citroen и Subaru.