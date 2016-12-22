В Пензе обрушилась стена подъезда аварийного дома

В Пензе 18 июня обрушилось левое крыло первого подъезда жилого аварийного дома. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации города.

Инцидент произошел на улице Ударной, 35. По факту происшествия в администрации города состоялось внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

В ходе заседания замглавы администрации города Юрий Ильин сообщил, что на момент происшествия первый подъезд дома был полностью расселен. Во втором подъезде дома находились три семьи, которые готовились к переезду. Власти города поручили уведомить жильцов третьего подъезда о том, что в доме опасно находиться и им нужно срочно переехать.

«Необходимо оказать максимальную поддержку людям в их переезде, обеспечить подачу транспорта и рабочей силы», — заявил и.о. главы администрации Пензы Сергей Волков. Кроме того, власти города приняли решение отключить коммунальные системы в доме и огородить территорию. На месте будут дежурить полицейские и сотрудники управляющей компании.

Президент Владимир Путин в мае поручил Генеральной прокуратуре проверить программы расселения аварийных домов в регионах. «Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку фактов невключения в региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, домов, признанных аварийными до указанной даты», — говорится в тексте поручения.