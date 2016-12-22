В Одессе отменили выступления музыканта Басты

Выступление российского музыканта Басты в одесском клубе Ibiza отменили после угроз радикалов сорвать мероприятие. Об этом говорится на странице клуба в Facebook.

Ранее бывший глава запрещенного в России движения «Правый сектор» Сергей Стерненко опубликовал в Facebook список исполнителей, концерты которых радикалы угрожали срывать. В список в том числе был внесен рэп-исполнитель Баста. Ранее он попал в базу украинского сайта «Миротворец» из-за посещения Крыма.

Ранее, как сообщает «РИА Новости», из-за аналогичных угроз свои концерты в Одессе отменили певица Светлана Лобода, а также музыкант Иван Дорн.