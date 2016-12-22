В Германии эвакуировали пассажиров из-за террористической угрозы

Полиция эвакуировала 180 пассажиров самолета авиакомпании Bulgaria Air в немецком аэропорту Штутгарт ​из-за террористической угрозы. Самолет должен был вылететь в Варну, передает издание Stuttgarter Zeitung.

По данным издания, один из пассажиров сообщил сотруднику погранслужбы, что другой пассажир готовит на борту самолета теракт. Экипаж воспринял высказывания как угрозу и вызвал полицию. После эвакуации пассажиров их багаж был обыскан с собаками, по словам правоохранителей, ничего не было найдено.

Кроме того, двое мужчин задержаны полицией по подозрению в подготовке теракта. Полиция пока не установила, речь идет о реальной террористической угрозе или о «неудачной шутке». По данным газеты, возраст и национальность задержанных не уточняются.

Как сообщает издание Bild, в результате угрозы все рейсы в аэропорту Штутгарта были временно отменены. В настоящее время аэропорт заработал в обычном режиме.

Ранее в Австралии эвакуировали пассажиров самолета компании Virgin после того, как на борту была обнаружена подозрительная записка. Записку нашел один из пассажиров самолета в туалете, однако позднее полиция уточнила, что в ней не шла речь о террористической угрозе. «Кто-то просто сделал глупость», — заявил представитель полиции.