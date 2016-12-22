Подмосковный омбудсмен встретилась с семьей сбитого «пьяного» ребенка

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова встретилась с семьей сбитого в Балашихе в апреле 2017 года мальчика, в крови которого обнаружили алкоголь. Об этом она сообщила РБК.

«Цель моего визита — хотелось понять, как воспитывался ребенок» — заявила Семенова. По ее словам, состояние семьи она оценивает как «тяжелое, но стабильное». Она отметила, что не заметила пагубных привычек у родителей и близких погибшего ребенка, добавив, что мальчик воспитывался «в хороших условиях».

По мнению омбудсмена, ребенок «просто не мог сделать что-то недозволенное». «Со слов следственного комитета, была проведена генетическая экспертиза о принадлежности проб крови. Экспертиза подтверждает кровь мальчика» — сказала Семенова. Она подчеркнула, что это первый случай, когда в крови ребенка находят алкоголь. По ее словам, влить «спирты» в трупную кровь невозможно и непонятно, как «на бумаге» появились промилле алкоголя. «Я думаю, что родители будут добиваться истинной правды всеми способами, которые прольют свет на эту историю» — подытожила Семенова.

В подмосковной Балашихе в апреле автомобиль сбил шестилетнего мальчика и протащила его более 10 м. Родители ребенка утверждали, что уголовное дело не возбуждалось более месяца, а часть доказательств, включая записи с камер видеонаблюдения, была уничтожена.

Изначально о том, что в крови ребенка обнаружили 2,7 промилле алкоголя, сообщал Life со ссылкой на портал Mash. В пресс-службе ГУ МВД Московской области впоследствии заявили РБК, что в крови сбитого ребенка был обнаружен алкоголь. На основании экспертизы дело против женщины, которая была за рулем машины, было закрыто. Позднее Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (Халатность) из-за экспертного заключения об алкогольном опьянении мальчика. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал передать в ведомство дело о сбитом в Балашихе ребенке.