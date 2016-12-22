В Киеве на гей-параде задержали семерых противников акции

Cотрудники полиции задерживают противника ЛГБТ-шествия (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

В Киеве на акции ЛГБТ-сообщества, «Марше равенства», задержали семерых противников шествия, сообщает телеканал «112 Украина».

Во время проведения акции «произошли стычки» противников марша с полицией, после чего сотрудники правоохранительных органов задержали семерых человек «за нарушение общественного порядка», отмечает телеканал.

По информации «112 Украина», противники акции начали собираться около корпуса университета Тараса Шевченко к ​9:00 мск для того, чтобы помещать проведению «Марша равенства». Сотрудники полиции взяли их в кольцо. Пытаясь прорвать оцепление полиции противники марша взорвали петарду, отмечает телеканал.

Начальник главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что за медицинской помощью обратились двое сотрудников полиции, пишет «Интерфакс». «Это небольшие царапины, без госпитализации», — отметил он.

По его словам, правоохранители задержали шесть человек. Кроме того, полицейски изъяли «некоторое количество балаклав, пиротехнических средств и медицинских масок», добавил Крищенко. Он также отметил, что никто из организаторов и участников акции не пострадал.