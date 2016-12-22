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Президент Франции проголосовал во втором туре парламентских выборов
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Президент Франции проголосовал во втором туре парламентских выборов
Политика, 12:54
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Президент Франции проголосовал во втором туре парламентских выборов

Президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре выборов в нижнюю палату парламента. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Макрон проголосовал в приморском курортном городе Ле-Тук в департаменте Па-де-Кале. Также в голосовании приняли участие председатель правительства Франции Кристоф Кастанер, министр юстиции Франции Франсуа Байру, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен и бывший президент Франции Франсуа Олланд.

Ранее во Франции начался второй тур выборов в нижнюю палату парламента страны. Избирательные участки будут работать до 18:00 по местному времени (19:00 мск), однако в крупных городах их работу продлят до 20:00.

По итогам первого тура выборов в нижнюю палату парламента Франции победила партия «Вперед» Эммануэля Макрона, набрав 32,32% голосов. На втором месте находится партия «Республиканцы» с 21,56% голосов, третье место занял альянс «Непокоренной Франции» с Французской коммунистической партией — они получили 13,74% голосов. Партия «Национальный фронт» Марин Ле Пен набрала 13,2%.

Теги: Франция , Выборы
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