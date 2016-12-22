Из-за турбулентности на рейсе China Eastern пострадали 20 человек

Самолет авиакомпании China Eastern Airlines, который следовал из Парижа в китайский город Куньмин, попал в зону турбулентности, в результате чего пострадали 20 человек. Об этом сообщает издание Shanghai Daily со ссылкой на авиакомпанию.

По информации издания, в зону турбулентности лайнер попал незадолго до посадки, отмечает издание.

Всех пострадавших отправили в больницы, пишет Shanghai Daily. Некоторые пассажиры получили серьезные травмы, в том числе переломы костей и травмы головы. В результате случившегося​ на пассажиров с багажных полок упала ручная кладь.