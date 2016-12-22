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Полиция начала проверку после ДТП с полицейской машиной в Москве
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Полиция начала проверку после ДТП с полицейской машиной в Москве
Общество, 12:04
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Полиция начала проверку после ДТП с полицейской машиной в Москве

Полиция начала доследственную проверку после ДТП с полицейской машиной в центре Москвы. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«На улице Новослободская водитель иномарки не справился с управлением и совершил столкновение с патрульным автомобилем. В результате ДТП пострадали трое сотрудников полиции и пассажир автомобиля Mercedes», — рассказали в МВД.

В пресс-службе отметили, что на водителя легковушки были составлены протоколы по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), ст. 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), ст. 12.7 п.1 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).

ДТП с участием трех автомобилей произошло в Москве на Новослободской улице. Пассажиры Mercedes, по их словам, поймали машину, чтобы доехать домой. За рулем автомобиля был 18-летний молодой человек, в машине также находились двое его несовершеннолетних знакомых.

Как заявил телеканалу РЕН-ТВ пассажир легковушки, автомобиль ехал со скоростью 200 км/ч, выехал на встречную полосу, затем его занесло и машина чуть не перевернулась. «Лоб в лоб врезались в машину ДПС, а потом в столб» — отметил пассажир. Пострадавшую в результате ДТП пассажирку легковушки доставили в больницу.

Теги: Москва , проверка , ДТП , Полиция
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