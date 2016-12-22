В Екатеринбурге более 12 тыс. человек остались без электричества из-за сбоя на подстанции. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Свердловской области.
Нарушение в работе оборудования подстанции было зафиксировано в 9:09 по местному времени (07:09 мск), говорится в сообщении. «Сбой в работе оборудования сопровождался легким задымлением», — отметили в ведомстве.
Как уточнил «РИА Новости» представитель оперативного штаба на месте ЧС, на трансформаторной подстанции произошел пожар, в результате которого без энергоснабжения осталось 350 жилых домов. В настоящий момент специалисты проводят переподключение потребителей по резервным схемам, работы планируется завершить к 21:00 мск, отметил он.
Согласно сообщению МЧС, в настоящий момент в квартирах более 4 тыс. жителей города восстановили электроснабжение.