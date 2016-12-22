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Ирак начал штурм последнего подконтрольного ИГ района Мосула
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Ирак начал штурм последнего подконтрольного ИГ района Мосула
Военная операция в Сирии, 11:01
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Ирак начал штурм последнего подконтрольного ИГ района Мосула

Иракские военные начали штурм районов Старого города в Мосуле, которые находятся под контролем боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на вооруженные силы Ирака.

Ранее, 13 июня, иракские военные сообщили о захвате района к северу от центра Мосула. Однако, как отмечал Reuters, правительственная армия потеряла контроль над окрестностями Занджили. Это район, как сообщали Iraqi News, армия Ирака захватила 10 июня.

Иракские военные начали операцию по захвату последнего анклава ИГ в Мосуле в конце мая. Он находится в центре Старого города и на территории трех близлежащих районов вдоль берега реки Тигр.

Операция по освобождению Мосула началась осенью 2016 года. Иракская армия проводит ее при поддержке международной коалиции во главе с США. Как отмечал Reuters, из города ушли более трети его населения — около 800 тыс. человек.

В начале мая военные Ирака открыли новый фронт против «Исламского государства» на северо-западе города, а к центру Мосула направили бронетанковую дивизию и отряды быстрого реагирования.

 

Теги: штурм , ИГ , Ирак , Мосул
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