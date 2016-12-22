Двое пакистанских дипломатов пропали в Афганистане

​Двое пакистанских дипломатов, работавших в консульстве в Афганистане в городе Джелалабад, объявлены пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД Пакистана.

По данным ведомства, никаких сведений от дипломатов не поступало с пятницы, когда они отправились обратно в Афганистан.

Пакистан направил запросу в Кабул с просьбой предпринять всевозможные меры для скорейшего возвращения сотрудников МИД и привлечь виновных к ответственности.

По данным Исламабада, по деду в Афганистане сформированы три отдельные следовательские группы. МИД Пакистана не стал спекулировать на тему того, кто мог бы стоять за исчезновением дипломатов.

Между Исламабадом и Кабулом сохраняются напряженные отношения на фоне того, что обе страны обвиняют друг друга в недостаточном противодействии террористической группировке «Талибан», отмечает Reuters.​