Во Франции начался второй тур парламентских выборов

Во Франции начался второй тур выборов в нижнюю палату парламента — Национальное собрание. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени (9:00 мск). Большинство из них будут работать до 18:00, но участки в крупных городах закроются лишь к 20:00, уточняет Le Figaro.
Больше всего голосов в первом туре, прошедшем в воскресенье, получил союз партии президента Франции Эмманюля Макрона «Вперед, республика» и «Демократического движения» (MDM) - 32,3%. На втором месте по количеству голосов правоцентристская партия «Республиканцы» с 15,77% голосов, на третьем правый «Национальный фронт» Марин Ле Пен c 13,2%. Четвертое место заняла партия экс-кандидата в президенты Жан-Люка Меланшона «Непокоренная Франция» с 11,0%.