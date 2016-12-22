При теракте в Каире погиб офицер полиции

В Каире произошел взрыв, целью которого был полицейский патруль, сообщает телеканал Al Arabia. При взрыве погиб офицер полиции, еще четверо полицейских пострадали.

Взрыв произошел в районе Маади на юге Каира. Террористы разместили бомбу на обочине дороги близ блокпоста полиции. В тот момент, когда силовики проезжали блокпост, бомба взорвалась. Пострадавшие при взрыве были госпитализированы.

Как сообщает Reuters, взрывное устройство было взорвано удаленно с помощью мобильного телефона. Полиция проводит обыски в домах рядом с местом взрыва в поисках причастных к теракту.

В Египте 26 мая исламисты обстреляли автобус с христианскими паломниками, направлявшимися в монастырь. В результате атаки погибли 26 человек. В ответ на действия террористов ВВС Египта нанесли серию авиаударов по лагерям боевиков на территории Ливии.