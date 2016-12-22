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В США задержали подозреваемых в убийстве школьника из России
Общество, 05:09
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В США задержали подозреваемых в убийстве школьника из России

В американском штате Мэриленд полиция задержала трех человек, которые подозреваются в двойном убийстве, в результате которого погиб гражданин России Артем Зиберов. Об этом сообщает Washington Post.

Задержания были произведены в округе Монтгомери, где было совершено убийство. Полиция планирует провести специальную пресс-конференцию, на которой будут рассказаны подробности расследования дела.

Двое школьников 17 и 18 лет в Мэриленде были убиты 5 июня. Неизвестные расстреляли их в салоне машины. Всего по машине было выпущено 30 пуль. Одним из погибших оказался Артем Зиберов из средней школы Мэриленда. Он состоял на консульском учете и не отказывался от российского гражданства. Убийство было совершено накануне выпускного. После преступления полиция пообещала $10 тыс. в качестве награды за информацию, которая поможет поймать преступников.

Теги: США , задержание , Убийство
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