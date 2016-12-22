Президент Венесуэлы обвинил Twitter в «фашизме»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил социальную сеть Twitter в «фашизме», после того, как в ней были заблокированы аккаунты, связанные с властями страны. Об этом сообщает Reuters.

В числе прочих в Twitter был заблокирован аккаунт радиостанции Miraflores, которая освещала работу президента. «Сегодня в Венесуэле Twitter деактивировал тысячи аккаунтов. Просто за то, что они чависты (сторонники предыдущего президента страны Уго Чавеса. — РБК)», — заявил Мадуро. В то же время министр информации страны Эрнесто Вильегас заявил, что в общей сложности были заблокированы 180 проправительственных аккаунтов.

Несмотря на свои заявления, Мадуро призвал своих сторонников продолжить использовать Twitter для освещения протестов, которые происходят в стране. «Если они заблокировали тысячу аккаунтов, мы откроем десять тысяч вместе с нашей молодежью. Битва в социальных медиа очень важна», — заявил Мадуро.

Как сообщает издание El Nacional, Мадуро также пригрозил обнародовать личности тех, кто управляет отделением Twitter в Венесуэле. При этом, отмечает Reuters, информации о том, что в Венесуэле есть один из международных офисов компании, нет.

В Венесуэле продолжается противостояние сторонников действующего президента страны Николаса Мадуро с оппозицией.В столкновения силовиков с протестующими погибли уже более 60 человек. Кроме политического, в стране сложился и экономический кризис, из-за которого нарушено снабжение населения товарами. Ранее, 2 июня, стало известно, что Николас Мадуро планирует вынести на референдум новую Конституцию страны.