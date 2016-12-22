В Бразилии при аварии туристического автобуса погибли 10 человек

В Бразилии в аварии с участием туристического автобуса погибли 10 человек, еще 18 пострадали. Об этом сообщает телеканал Globo.
Авария произошла в муниципалетете Монти-Алегри на севере страны. Автобус перевернулся на дороге в сельской местности. Как отметили в полиции, большинство пассажиров не были пристегнуты, что повлекло за собой большое число жертв. Авария, предположительно, произошла после того, как водитель совершил резкий поворот и потерял управление.
Полиция занимается расследованием обстоятельств аварии. Как отмечает Globo, трасса BR-135, где произошла авария, печально известна из-за высокого уровня аварийности.
Ранее в Японии, 10 июня, в ДТП с туристическим автобусом пострадали более 40 человек. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, выехавшим на встречную полосу.