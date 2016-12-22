Юнкер предложил сделать церемонию прощания с Гельмутом Колем на уровне ЕС

Глава еврокомиссии Жан-Клод Юнкер полагает, что экс-канцлер Германии Гельмут Коль заслуживает церемонии прощания на уровне всей Европы. Об этом он заявил в интервью изданию ​Bild am Sonntag.

Юнкер напомнил, что за свои выдающиеся достижения Гельмут Коль был удостоен звания «почетный гражданин Европы». «В этой связи Гельмуту Колю полагается также европейская церемония, организацию которой я лично буду поддерживать», — заявил он.

«Гельмут Коль был немецким европейцем и европейским немцем. Он участвовал в определении судьбы и истории этого континента, объединив людей Востока и Запада. Это было для него особой миссией», — добавил Юнкер.​

Гельмут Коль скончался 16 июня на 88-м году жизни. Он занимал пост канцлера Германии четыре срока подряд на протяжении 16 лет — с 1982 по 1998 год. Именно при нем произошло падения Берлинской стены и объединение ФРГ и ГДР в единую Германию.