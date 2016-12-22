Юнкер предложил сделать церемонию прощания с Гельмутом Колем на уровне ЕС

Глава еврокомиссии Жан-Клод Юнкер полагает, что экс-канцлер Германии Гельмут Коль заслуживает церемонии прощания на уровне всей Европы. Об этом он заявил в интервью изданию Bild am Sonntag.
Юнкер напомнил, что за свои выдающиеся достижения Гельмут Коль был удостоен звания «почетный гражданин Европы». «В этой связи Гельмуту Колю полагается также европейская церемония, организацию которой я лично буду поддерживать», — заявил он.
«Гельмут Коль был немецким европейцем и европейским немцем. Он участвовал в определении судьбы и истории этого континента, объединив людей Востока и Запада. Это было для него особой миссией», — добавил Юнкер.
Гельмут Коль скончался 16 июня на 88-м году жизни. Он занимал пост канцлера Германии четыре срока подряд на протяжении 16 лет — с 1982 по 1998 год. Именно при нем произошло падения Берлинской стены и объединение ФРГ и ГДР в единую Германию.