В США при столкновении парома с причалом пострадали 18 человек

В американском штате Массачусетс при аварии скоростного парома пострадали 18 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Инцидент произошел в гавани Гианнис Порт на юге штата. Паром врезался в причал, после чего застрял на скалах. Судно дало течь. Экстренные службы эвакуировали пассажиров, 15 из которых были госпитализированы. Еще три человека были осмотрены на месте. Паром был отправлен на ремонт.

Вероятной причиной аварии называется плохая погода и волнение на море. Всего на пароме находились 57 человек.

Накануне, 17 июня, в Италии при столкновении судна с пирсом пострадали 55 человек. В момент столкновения корабля с пирсом пассажиры готовились к выходу, из-за чего многие из них получили ушибы и легкие травмы.