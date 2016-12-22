Во Франции разбился туристический самолет

На юге Франции в результате крушения частного туристического самолета погибли два человека. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на пожарную службу.
По информации телеканала, лайнер упал в департаменте Тарн и Гаронна во второй половине дня 17 июня. Возгорания самолета не произошло, отмечает BFMTV.
Причины крушения лайнера не уточняются.
В середине апреля неподалеку от столицы Португалии Лиссабона разбился небольшой самолет. В результате происшествия погибли четыре человека.
Как отмечал португальский телеканал Сorreio da manhã, лайнер взорвался в воздухе после вылета из аэропорта. Обломки самолета упали на супермаркет и на автомобили, которые были припаркованы рядом.