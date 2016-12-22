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Бастрыкин поручил передать в СК дело о ДТП с «пьяным» ребенком
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Бастрыкин поручил передать в СК дело о ДТП с «пьяным» ребенком
Общество, 21:01
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Бастрыкин поручил передать в СК дело о ДТП с «пьяным» ребенком

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать из полиции в свое ведомство дело о ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний ребенок, в крови которого нашли алкоголь. Об этом сообщается на сайте СКР.

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Московской области ходатайствовать перед прокурором Московской области о передаче в СК дела «для полного и объективного расследования», — пояснили в ведомстве.

«В случае отказа надзорного ведомства на региональном уровне в удовлетворении ходатайства, вопрос о передаче уголовного дела будет решаться с руководством Генеральной прокуратуры», — отмечается в сообщении.

Автомобиль в подмосковном городе Балашиха наехал на шестилетнего мальчика 23 апреля. Машина протащила ребенка более 10 м. По словам родителей мальчика, уголовное дело не возбуждалось около месяца. Они утверждали, что часть доказательств, в том числе записи с камер видеонаблюдения, были уничтожены.

Экспертиза показала наличие в крови ребенка алкоголя — ​ 2,7 промилле (эта доза характерна для взрослого мужчины, который выпил бутылку водки). На этом основании дело против женщины, которая была за рулем машины, было закрыто.

Из-за экспертного заключения об алкогольном опьянении мальчика было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). 


 

Теги: СК , ДТП , ребенок , Александр Бастрыкин
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