Бастрыкин поручил передать в СК дело о ДТП с «пьяным» ребенком

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать из полиции в свое ведомство дело о ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний ребенок, в крови которого нашли алкоголь. Об этом сообщается на сайте СКР.
Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Московской области ходатайствовать перед прокурором Московской области о передаче в СК дела «для полного и объективного расследования», — пояснили в ведомстве.
«В случае отказа надзорного ведомства на региональном уровне в удовлетворении ходатайства, вопрос о передаче уголовного дела будет решаться с руководством Генеральной прокуратуры», — отмечается в сообщении.
Автомобиль в подмосковном городе Балашиха наехал на шестилетнего мальчика 23 апреля. Машина протащила ребенка более 10 м. По словам родителей мальчика, уголовное дело не возбуждалось около месяца. Они утверждали, что часть доказательств, в том числе записи с камер видеонаблюдения, были уничтожены.
Экспертиза показала наличие в крови ребенка алкоголя — 2,7 промилле (эта доза характерна для взрослого мужчины, который выпил бутылку водки). На этом основании дело против женщины, которая была за рулем машины, было закрыто.
Из-за экспертного заключения об алкогольном опьянении мальчика было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).