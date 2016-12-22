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Путин рассказал о влиянии Гельмута Коля на его взгляды
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Путин рассказал о влиянии Гельмута Коля на его взгляды
Политика, 19:38
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Путин рассказал о влиянии Гельмута Коля на его взгляды

Президент России Владимир Путин признался, что знакомство с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем произвело на него большое впечатление, а также повлияло и на взгляды российского президента. Об этом Путин заявил журналистам в субботу, 17 июня, сообщает «РИА Новости».

Президент рассказал, что знаком с Колем с начала 1990-х годов. Тогда, по словам Путина, он присутствовал при разговоре Коля с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком, которого тот пригласил к себе в резиденцию. «И потом было несколько встреч, мы неоднократно встречались в разных качествах, на меня первая же беседа произвела очень сильное впечатление — очень сильное», — рассказал Путин.

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Фотогалерея

Глава государства заявил, что увидел тогда перед собой «глубокого, мыслящего человека, который живет не от выборов до выборов, хотя и это для него важно, но думает на перспективу весьма отдаленную».

По признанию российского лидера, взгляды Коля на будущие взаимоотношения России с Германией и Европой очень повлияли на него. «Они не только произвели на меня большое впечатление, но и в какой-то степени, в значительной степени изменили мой собственный взгляд на эти процессы» — сказал Путин.

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Политика

Глава государства также выразил соболезнования близким Коля и всему немецкому народу в связи с кончиной экс-канцлера.

Коль скончался 16 июня на 88 году жизни. Он занимал пост канцлера Германии четыре срока подряд на протяжении 16 лет — с 1982 по 1998 год. Именно при нем произошло падения Берлинской стены и объединение ФРГ и ГДР в единую Германию.

Теги: Владимир Путин , Гельмут Коль
Главное
Церемония открытия Кубка конфедераций прошла при полупустых трибунах Общество
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