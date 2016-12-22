Афганский солдат напал на военных США на базе в Афганистане

В Афганистане на военной базе Шахин в городе Мазари-Шариф афганский солдат открыл огонь по американским военнослужащим, в результате чего были ранены четыре человека. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в международной коалиции во главе с США.
В небоевой миссии НАТО в Афганистане «Решительная поддержка» телеканалу подтвердили, что на американских военнослужащих было совершено нападение. Всех пострадавших доставили в больницу, их число не уточняется.
В то же время источник Reuters в оборонном ведомстве США сообщил, что в результате инцидента «один афганский военный погиб, еще один пострадал».
Позднее небоевая миссия НАТО в Афганистане «Решительная поддержка» в своем Twitter сообщила, что при нападении в лагере Шахин в Мазари-Шариф были ранены семь американских солдат. Всех пострадавших госпитализировали.
Власти Афганистана разместили на территории страны небоевую миссию НАТО «Решительная поддержка» в 2015 году. В рамках двустороннего соглашения между Афганистаном и НАТО в стране присутствуют около 12 тыс. военных.