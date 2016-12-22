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Власти Москвы объявили международный конкурс на проекты реновации
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Власти Москвы объявили международный конкурс на проекты реновации
Общество, 18:54
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Власти Москвы объявили международный конкурс на проекты реновации

Власти Москвы объявили международный конкурс по разработке проектов кварталов реновации. Об этом в своем Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, задача властей «не просто построить новые дома, а создать в кварталах реновации качественную и привлекательную городскую среду».

Ранее мэр Москвы встретился со старшим партнером и руководителем службы дизайна британского архитектурного бюро Нормана Фостера Foster+Partners Люком Фоксом. «Москва — большой город с огромными инвестициями, с огромными градостроительными возможностями. Я надеюсь, что вы найдете возможность для приложения своего умения и таланта, которые известны во всем мире», — сказал Собянин в разговоре с представителем архитектурного бюро.

Фокс назвал идею программы реновации «ключевой стадией для городского развития». «Любой город на определенном этапе проходит через обновление, через своего рода реновации. Самой важной составляющей здесь является участие местных жителей», — отметил он.

От Лондона до Москвы: архитектура Захи Хадид. Фотогалерея Еще 5 фото
Фотогалерея

В начале июня два других известных архитектурных бюро — Zaha Hadid Architects и Herzog & de Meuron Achitekten — заявили о своем желании принять участие в конкурсе на разработку концепции застройки в рамках программы реновации. Один из директоров Zaha Hadid Architects Христос Пассас рассказал РБК, что бюро готовит заявку на участие в программе. «Для нас это очень захватывающий проект» — отметил Пассас.
Теги: Сергей Собянин , реновация
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