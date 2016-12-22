Власти Москвы объявили международный конкурс на проекты реновации

Власти Москвы объявили международный конкурс по разработке проектов кварталов реновации. Об этом в своем Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, задача властей «не просто построить новые дома, а создать в кварталах реновации качественную и привлекательную городскую среду».

Ранее мэр Москвы встретился со старшим партнером и руководителем службы дизайна британского архитектурного бюро Нормана Фостера Foster+Partners Люком Фоксом. «Москва — большой город с огромными инвестициями, с огромными градостроительными возможностями. Я надеюсь, что вы найдете возможность для приложения своего умения и таланта, которые известны во всем мире», — сказал Собянин в разговоре с представителем архитектурного бюро.

Фокс назвал идею программы реновации «ключевой стадией для городского развития». «Любой город на определенном этапе проходит через обновление, через своего рода реновации. Самой важной составляющей здесь является участие местных жителей», — отметил он.