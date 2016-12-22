В США предложили создать Центр реагирования на угрозы со стороны России

В США конгрессмен от штата Массачусетс Джозеф Кеннеди предложил создать Национальный центр реагирования на угрозы со стороны России. Соответствующий законопроект опубликован на сайте конгрессмена.

«Центр будет отвечать за синхронизацию и анализ информации о России, поступающей от разведывательных служб, а также по дипломатическим каналам и от правоохранительных органов» — говорится в документе.

Авторы законопроекта рассчитывают, что в руководство центра войдут представители ЦРУ, Госдепа, Минобороны, ФБР, Казначейства США и других ведомств, а сам центр проработает восемь лет. Согласно документу, центр будет финансироваться в рамках программ Нацразведки США.

По данным издания Boston Herald, конгрессмен запросил на создание центра $20 млн.

«Российская атака на наших выборах руководствовалась не партийной принадлежностью, а глубоким желанием ослабить доверие наших институтов и подорвать основу нашей демократии» — заявил Кеннеди во время выступления в конгрессе, сообщает Washington Times.

В ходе выступления он привел данные из доклада агентства Bloomberg. В нем со ссылкой на неназванных исследователей утверждалось, что во время президентской кампании в США в 2016 году российскими хакерами были взломаны системы избирательных комиссий как минимум 39 из 50 штатов.

Власти США неоднократно обвиняли Россию в организации хакерских атак на системы избирательных комиссий США. Москва свою причастность к кибератакам отрицает. Президент России Владимир Путин сравнил действия тех, кто обвиняет Россию в провале Демократической партии на выборах в США,​ с антисемитизмом.