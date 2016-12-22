Порошенко отменил «закон Савченко» о сроках содержания в СИЗО

Президент Украины Петр Порошенко одобрил решение Верховной рады об отмене так называемого «закона Савченко» о сроках содержания в СИЗО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского лидера.

Глава государства подписал закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно правила сложения наказаний и зачет срока предварительного заключения», который Верховная рада приняла 18 мая, уточняется в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что закон «направлен на улучшение состояния обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности».

В Уголовный кодекс Украины таким образом вернули норму, согласно которой предварительное заключение в СИЗО суд засчитывает в срок наказания «один день за день».

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, в свою очередь, заявила телеканалу «112 Украина», «будет обсуждать с уполномоченным по правам человека и депутатами возможности отмены решения президента». «Также будем готовить закон, который мог бы помочь и людям и правосудию сделать систему сбалансированной, а не такой, какой мы пользовались все 25 лет в Украине», — подчеркнула Савченко.

Она добавила, что ранее обращалась в администрацию президента с предложением Петру Порошенко «ветировать закон и предложить внести изменения», которые Савченко «разрабатывала с офисом омбудсмена и союзом адвокатов Киева». «Мы разрабатывали изменения, которые могли бы сделать «закон Савченко» сбалансированным, который действительно бы работал на защиту прав людей», — пояснила депутат.

Закон о сроках содержания в СИЗО, более известный как «закон Савченко», Верховная рада приняла 26 ноября 2015 года, отмечает телеканал. Согласно закону, суд зачисляет срок предварительного заключения в срок наказания из расчета «один день предварительного заключения за два дня лишения свободы». Ранее УК Украины предусматривал, что проведенный в СИЗО срок включается в срок тюремного заключения из расчета «один день за день».

В правоохранительных органах, как отмечает телеканал, неоднократно критиковали «закон Савченко». По их мнению, «многие вышедшие на волю благодаря этому законодательному акту заключенные снова встали на преступный путь», пишет «112 Украина».