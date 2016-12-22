Прима Мариинского театра Ульяна Лопаткина объявила о завершении карьеры

Прима-балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина объявила о завершении своей карьеры. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте театра.

В сообщении не уточняется, в связи с чем Лопаткина решила завершить карьеру. Вместе с тем, на официальном сайте балерины появилось сообщение о том, что Лопаткина делает перерыв в выступлениях на сезон в связи с профессиональными травмами.

Лопаткина закончила Академию русского балета им. А.Я. Вагановой в 1991 году, после чего была принята в балетную труппу Мариинского театра. В 1995 году стала прима-балериной труппы. В 2006 году Лопаткина получила звание Народной артистки России.

Лопаткина исполнила десятки ролей в балетных спектаклях в Мариинском театре, гастролировала в странах Европы, Азии и Америки. Также Лопаткина стала первой исполнительницей одной из двух сольных партий в балете Джона Ноймайера «Звуки пустых страниц» в 2001 году.