СК возбудил дело против бросившего в младенца зажигалку мужчину

Следственный комитет возбудил уголовное дело против мужчины, который бросил в младенца зажигалку и травмировал его. Об этом сообщается на сайте управления СК России по Московской области. Дело было возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего).



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел днем в пятницу 16 июня в городе Балашиха на улице Советской. Местный жителей стоял у одного из домов и укачивал малолетнюю дочь своей знакомой. Между ним и 38-летним мужчиной, который находился на балконе третьего этажа, начался конфликт. По данным Life.ru, мужчину раздражал плач ребенка. Во время ссоры мужчина бросил с балкона зажигалку и попал младенцу в голову. В результате ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Портал отмечает, что зажигалка попала в темя младенцу.

По данным МВД, бросивший зажигалку мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, сообщало агентство «Москва». В ведомстве отмечали, что подозреваемый целился в своего оппонента, с которым у него был конфликт, но попал в ребенка.

СК сообщает, что подозреваемый был задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.