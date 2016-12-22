СМИ сообщили о задержании подозреваемого в избиении экс-министра Франции

Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали мужчину, подозреваемого в нападении на экс-министра экологии, транспорта и жилищной политики в администрации Николя Саркози, кандидата в депутаты нижней палаты парламента страны от партии «Республиканцы» Натали Косцюшко-Моризе. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источник агентства AFP.

По словам источника агентства, подозреваемый был задержан «по обвинению в нападении на лицо, ответственное за государственную службу». По данным собеседника агентства, задержанным оказался мужчина 1962 года рождения.

О том, что на французского экс-министра напали в Париже, сообщалось 15 июня. Инцидент произошел на площади Мобер, где Косцюшко-Моризе проводила предвыборную агитацию и раздавала листовки. Мужчина подошел к ней и, оскорбив, попытался ударить. Женщина отшатнулась и упала на землю, ударившись головой. По данным газеты Le Monde, она провела несколько минут без сознания, затем ее доставили в больницу. Нападавший скрылся с место преступления в сторону ближайшей станции метро.

Натали Косцюшко-Моризе с 2007 года по 2009 год занимала пост госсекретаря по вопросам экологии. В 2009–2010 годах она стала госсекретарем по цифровой экономике. С 2010 года по 2012 год занимала пост министра экологии, транспорта и жилищной политики. В 2014 году Косцюшко-Моризе во главе партийного списка от партии «Республиканцы» баллотировалась на должность мэра Парижа, но проиграла выборы. В настоящий момент Косцюшко-Моризе является главой правой оппозиции в Городском совете Парижа.