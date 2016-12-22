Мотострелковую бригаду Балтийского флота подняли по тревоге

Мотострелковую бригаду 11 армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированную в городе Гусев в Калининградской области, подняли по тревоге. Об этом «Интерфакс» сообщили в пресс-службе штаба Западного военного округа России.

«Личный состав соединения был поднят по тревоге и совершил многокилометровый марш на штатной технике в назначенный район, где приступил к отработке практических задач в полевых условиях», — говорится в пресс-релизе, поступившем в «Интерфакс». Проверку боевой готовности в ходе инспекции воинских частей Балтийского флота провел командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов.

В пресс-релизе указано, что в ходе марша военнослужащими были отработаны преодоление зараженных участков местности и минных полей, а также организация охраны колонн во время движения. В учениях принимали участие более 1 тыс. военнослужащих, 300 единиц военной техники, в том числе авиация и беспилотники.