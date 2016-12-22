Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил создать четыре искусственных острова в Баренцевом море для реализации проекта «Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства России.

Созданием центра займется ООО «Кольская верфь» — дочерняя компания «НОВАТЭК». Компания возьмет на себя финансовые затраты по строительству: общий объем капиталовложений составит более 25 млрд руб. Центр предназначен для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и газового конденсата.

В публикации указано, что строительство центра на искусственных островах позволит создать около 10 тыс. рабочих мест и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Кроме того, создание центра сможет привлечь в регион дополнительные инвестиции для развития новых высокотехнологичных производств.

«НОВАТЭК» планирует запустить в 2017 году первый частный завод по сжинению природного газа (СПГ) — «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т. В 2022–2023 годах «дочка» НОВАТЭК», компания «Арктик СПГ-1», собирается построить второй СПГ-завод на Гыданском полуострове в Ямало-Ненецком автономном округе.