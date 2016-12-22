На юго-западе Москвы загорелся психоневрологический интернат

Пожар возник в психоневрологическом интернате на юго-западе Москвы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС России по Москве.

По данным ведомства, сообщение о возгорании по адресу: улица Каховка, дом 8, поступило в дежурную часть в 12:03 мск. По предварительным данным, пожар произошел на крыше административного здания. Площадь пожара составила 50 кв.м.

В ликвидации последствий пожара принимали участие 11 спасателей. В 12:16 мск пожар был локализован, в 12:17 мск пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

«Всего эвакуировано 120 человек, еще около 50 лежачих больных остаются в корпусе, их жизни ничего не угрожает. В настоящее время эвакуированные возвращаются обратно в интернат» — сообщили ТАСС в экстренных службах.