Армия Ирака освободила от ИГ часть приграничной с Сирией территории

Пограничные войска армии Ирака освободили от террористов из «Исламского государства» (организация запрещена на территории России) переход Аль-Валид на границе с Сирией и часть пограничной линии страны. Об этом сообщает телеканал NRT.

По данным телеканала, утром 16 июня армия Ирака при поддержке самолетов из международной коалиции во главе с США начала совместную масштабную операцию под названием «Новый рассвет». Целью операции является полное освобождение пограничных районов по трем направлениям в западной части региона страны.

Переход Аль-Валид в Сирии известен как Ат-Танф. Он находится на пересечении со стратегическим сирийским шоссе на границе с Ираком. Ранее авиация международной коалиции во главе с США нанесла авиаудар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танф.

Представитель Госдепа США Хизер Науэрт назвала авиаудар по поддерживающим Башара Асада оборонительным и заверила, что он не приведет к эскалации военного конфликта. По ее словам, в Ат-Танф находится тренировочная база наземных сил коалиции, к которой направлялись проправительственные силы Сирии. В коалиции увидели угрозу в их продвижении в районе Ат-Танф и решили нанести заблаговременный удар.