Прокуратура Швейцарии заявила о расследовании 25 дел о коррупции в FIFA

Прокуратура Швейцарии занимается расследованием 25 дел о коррупции на чемпионатах мира по футболу и FIFA. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на генерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера.

По данным агентства, уголовные дела были возбуждены против бывшего главы FIFA Йозефа Блаттера и бывшего генерального секретаря FIFA Жерома Вальке. Кроме того, дело было возбуждено в отношении главы организационного комитета чемпионата мира по футболу в Германии в 2006 году Франца Беккенбауэра.

По словам генерального прокурора Швейцарии, власти проводят анализ изъятых у футбольной организации документов, содержащих около 19 терабайт данных. По словам Лаубера, на сегодняшний день зафиксировано 178 сообщений о подозрительных операциях, которые могут быть связаны с отмыванием денег.

По данным агентства, генпрокурор Швейцарии был приглашен FIFA для расследования коррупционных дел в 2014 году. Также он занялся расследованием нарушений в конкурсах на право принятия чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов.

В феврале 2017 года Bloomberg сообщило о новых случаях коррупции в FIFA, связанных с коммерческими контрактами и взятками с участием бывших функционеров организации. В мае 2015 года в Цюрихе по подозрению в коррупции были задержаны семь высокопоставленных чиновников FIFA.

Тогда же отдельное расследование было возбуждено против бывшего главы FIFA Йозефа Блаттера, также подозреваемого в коррупции и незаконной продаже прав на трансляции матчей. Всего обвинения были предъявлены более 40 частным лицам. В результате скандала подали в отставку заместитель Блаттера Жером Вальке, глава УЕФА Мишель Платини и генеральный секретарь FIFA Маркус Каттнер.