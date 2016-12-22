СМИ сообщили о смерти пострадавшего в результате урагана в Москве

Скончался мужчина, который пострадал в результате урагана в Москве 29 мая. Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы, передает «Интерфакс».
По словам собеседника агентства, мужчина был госпитализирован и находился в тяжелом состоянии. Он скончался в одной из городских больниц.
В том случае, если информация подтвердится, число погибших в результате урагана, увеличится до 18 человек.
Источник «Интерфакса» также рассказал, что на данный момент в столичных больницах находятся еще восемь пострадавших в результате урагана, а именно трое мужчин, четверо женщин и трехлетний ребенок.
Агентство не располагает подтверждением этой информации.
На Москву 29 мая обрушился ураган с дождем и градом. Порывы ветры достигали 25 м/с. По официальным данным, погибли 17 человек, пострадали более 170. В столице ураган повредил 243 дома, 135 опор освещения и около двух тысяч автомобилей. В Подмосковье ветер повалил 300 деревьев, а без электричества остались 18,3 тыс. человек.