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Комиссия по гражданским правам проверит деятельность администрации Трампа
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Комиссия по гражданским правам проверит деятельность администрации Трампа
Политика, 08:46
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Комиссия по гражданским правам проверит деятельность администрации Трампа

Комиссия по гражданским правам в США проверит действия администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, проверка будет проводиться на протяжении двух лет до 2019 года. «Большинством голосов комиссия выразила обеспокоенность планами президентской администрации по сокращению бюджета и персонала и правозащитников по некоторым программам, которые обеспечивают соблюдение гражданских прав в нашей стране», — говорится в заявлении комиссии.

В ведомстве отметили, что планы Белого дома ослабят правозащитников, которые обеспечивают соблюдения прав. Из-за этого есть риск дискриминации по расовым признакам, в отношении сексуальных меньшинств, людей пожилого возраст, граждан с ограниченными возможностями и других групп.

Во время проверки комиссия оценит, как сокращению бюджета и персонала повлияет на функции правозащитных организаций.

Так, планируется сокращение персонала департамента по правам человека в Министерстве юстиции на 121 человека, в том числе 14 адвокатов. В департаменте по образованию из-за сокращения бюджета может быть сокращено семь процентов персонала, в отделах, которые рассматривают заявления о сексуальном насилии, дискриминации по возрасту и по расовому признаку.

В том числе, в департаменте труда Белый дом планирует сократить 23% персонала, а в департаменте жилищного строительства и городского развития Трамп хочет урезать бюджет на 15%. Также из-за сокращения госфинансирования может быть упразднен Межведомственный совет по бездомным.

Кроме того, комиссия по гражданским правам выразила обеспокоенность «сигналам», которые поступают из Белого дома, в том числе предложенным Трампом бюджетом и заявлениями представителей его администрации, что «защита и соблюдение гражданских прав не будет приоритетом». «На протяжении 60 лет Конгресс поручал комиссии отслеживать соблюдение федерального законодательства о гражданских правах и рекомендовать необходимые изменения. Мы относимся серьезно к этому поручению, и мы представим доклад о результатах проверки Конгрессу, президенту и американскому народу», — заявила председатель комиссии Кэтрин Лэймон.

В мае сообщалось, что Белый дом опубликовал проект бюджета США на следующий финансовый год. Всего планируется сократить государственные расходы на $3,6 трлн в течение десяти лет. Целью сокращений является уменьшение роли государства в обществе с помощью урезания средства на социально-ориентированные программы.

В том числе, планируется уменьшить финансирование продовольственных карт для малоимущих на $193 млрд, студенческих кредитов на $76 млрд, субсидий фермерским хозяйствам на $38 млрд, обеспечения для людей с ограниченными доходами Medicaid на $610 млрд и льгот федеральным госслужащим на $149 млрд. Данное сокращение бюджета является самым крупным, из которых предлагали американские президенты.

Теги: Белый дом , соблюдение прав , Дональд Трамп
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