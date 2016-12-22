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В США умер режиссер фильма «Рокки» Джон Эвилдсен
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В США умер режиссер фильма «Рокки» Джон Эвилдсен
Общество, 06:53
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В США умер режиссер фильма «Рокки» Джон Эвилдсен

В Лос-Анджелесе умер известный по фильмам «Рокки» и «Парень-каратист» режиссер Джон Эвилдсен, сообщает Associated Press со ссылкой на данные сына кинематографиста Энтони.

Эвилдсену был 81 год. Как уточнил родственник режиссера, причиной смерти его отца, предположительно, стал рак поджелудочной железы. «Он, по-моему, был довольно необычным человеком», — заметил Энтони, вспоминая об Эвилдсене, добавив, что его отец, по его мнению, «был супер-талантливым и очень упрямым». «Это обычно вредило ему, но также часто действовало на пользу», — заключил собеседник агентства.

Джон Эвилдсен родился в декабре 1935 года в Иллинойсе. Карьеру в кино он начал в качестве ассистента режиссера, сначала сотрудничая таким американским кинематографистом, как Артур Пенн, а затем — Отто Премингером.

Первый успех Эвилдсену, как режиссеру, в свою очередь, принес вышедший в 1970 году триллер «Джо». После этого еще один фильм кинематографиста — драма «Спасите тигра» — в 1973 году была номинирована на три «Оскара». Тогда эта лента получила приз за лучшую мужскую роль, которую исполнил актер Джек Леммон.​

Однако наибольший успех Эвилдсену принес фильм «Рокки». В 1976 году эта картина была номинирована на десять «Оскаров» и выиграла три из них, в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру. Позже, в 1990 году, на экраны вышла снятая режиссером лента «Рокки V». Ее Эвилдсен задумывал как последнюю в серии о боксере Рокки Бальбоа.

Помимо этого за свою карьеру режиссер снял еще ряд фильмов. Среди наиболее известных — картины «Дядя, спасай!» (1971), «Беспокойные соседи» (1981) и несколько серий ленты под названием «Парень-каратист».

Теги: режиссер , Джон Эвилдсен , "Рокки"
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