В Киеве арестовали подозреваемого в причастности к убийству Вороненкова

Голосеевский суд Киева до августа арестовал подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова Ярослава Тарасенко, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на спикера прокуратуры столицы Украины Надежду Максимец.

Задержанный накануне Тарасенко, как уточнила собеседница издания, по данным надзорного ведомства, на машине привез киллера к месту убийства бывшего парламентария.

«Он [Тарасенко] подозревается в участии в организации убийства», — отметила она, добавив, что, по версии следствия, именно Тарасенко должен был также забрать киллера после совершения преступления.

Однако, как рассказал «112 Украина» адвокат подозреваемого Роман Гайдай, по его мнению, прозвучавшие в ходе судебного заседания доказательства прокуратуры были «недостаточными». «При рассмотрении самого ходатайства доводов со стороны органа досудебного расследования, по нашему мнению, было недостаточно», — заявил он, подчеркнув, что, как считает сторона защиты, «суд также не исследовал то, что и задержание было незаконно и доказательства, которые приводит прокурор, недостаточны и прямо ни на что не указывают».