Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,95 57,61 EUR Нал. 64,95 64,41 USD Бирж. 57,77 -0,12 EUR Бирж. 64,70 +0,18 USD ЦБ. 57,74 +0,30 EUR ЦБ. 64,46 +0,18 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1822,91 +0,28% РТС 994,38 +0,24% Brent 47,29 +1,07% DJIA 21384,28 +0,11% Nasdaq 6151,76 -0,22% FTSE 7463,54 +0,60%
Transparency обнаружила в законе о реновации «коррупциогенные факторы»
Лента новостей
Власти Кубы назвали политику Трампа в отношении республики «регрессом» 03:52, Политика Россия возобновила производство теплоходов «Комета» на подводных крыльях 03:21, Общество Дональд Трамп опубликовал декларацию о доходах за 2016 год 02:44, Политика После столкновения эсминца ВМС США с торговым судном пропали семь моряков 02:39, Общество  Путин рассказал об отказе США совместно работать с Россией по ПРО 02:10, Политика Путин отверг «лобовые столкновения» с Ходорковским и Березовским 01:35, Политика Путин назвал ошибкой восприятие России в США «угрозой» и «врагом» 01:21, Политика Гельмут Коль о России, Борисе Ельцине и характере Ангелы Меркель 01:01, Политика Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном близ Японии 00:31, Общество Минтранс накажет виновных за срыв чартерной программы «ВИМ-Авиа» 00:22, Общество Собянин заявил о просьбе 500 домов включить их в программу реновации 00:13, Общество У берегов Анапы произошло землетрясение магнитудой 4 16 июн, 23:59, Общество Горбачев рассказал о «глубоком интересе» Коля к России 16 июн, 23:43, Общество ГАИ Абхазии назвало массовые отставки саботажем приказа против коррупции 16 июн, 23:17, Общество Трамп отменил договоренности Обамы по нормализации отношений США и Кубы 16 июн, 22:58, Политика Захарова обвинила американскую политику в «полной непредсказуемости» 16 июн, 22:40, Политика В Киеве радикалы напали на противников переименования проспекта Ватутина 16 июн, 22:15, Политика Мировые политики прокомментировали смерть Гельмута Коля 16 июн, 21:56, Политика «Канцлер единства»: чем запомнился Гельмут Коль. Фотогалерея 16 июн, 21:55, Фотогалерея  «ВКонтакте» объявила о закрытии офиса в Киеве 16 июн, 21:42, Политика Отец сбитого в Железнодорожном ребенка рассказал о подмене анализов крови 16 июн, 21:39, Общество В Москве задержали взявшего 50 тыс. руб. за поездку таксиста 16 июн, 21:39, Общество Почему нефть дешевеет четвертую неделю подряд 16 июн, 21:18, Экономика Послы арабских стран объяснили в МИД России разрыв отношений с Катаром 16 июн, 21:18, Политика СПЧ предложил упростить предоставление гражданства беженцам с Украины 16 июн, 21:14, Политика Главе Чебоксар изменили меру пресечения на более жесткую 16 июн, 21:10, Общество ESPN подтвердил информацию о намерении Роналду уйти из «Реала» летом 16 июн, 21:08, Спорт Жена подозреваемого в убийстве Вороненкова рассказала о задержании мужа 16 июн, 21:08, Политика
Transparency обнаружила в законе о реновации «коррупциогенные факторы»
Реновация Москвы, 04:26
0
Transparency обнаружила в законе о реновации «коррупциогенные факторы»

​Антикоррупционная организация Transparency International — Россия (TI-Р) проанализировала принятый Госдумой во втором чтении 14 июня закон о реновации и обнаружила в нем «коррупциогенные факторы», следует из сообщения, опубликованного на странице организации в Facebook.

Как уточнили представители Transparency, соответствующее исследование провел независимый эксперт, юрист Станислав Солнцев. Экспертиза, по данным пресс-службы, была подготовлена по просьбе Transparency International — Россия. Солнцев, как пояснили в организации, уже переслал ее президенту России Владимиру Путину, а также направил этот документ в Госдуму, Совет Федерации и Министерство юстиции.​

Согласно анализу специалиста, «коррупциогенными факторами», в частности, является то, что программой реновации будет заниматься «особый фонд». Однако документы, на основании которых он будет работать, как пояснил юрист, еще не утверждены. Также, по информации независимого эксперта, не определено, каким образом эта организация «будет привлекать деньги граждан и организаций» и «определять подрядчиков». Таким образом фонд, как пояснил Солнцев, «сможет сам выступать застройщиком и привлекать средства дольщиков». При этом конкретные механизмы, как уточнил юрист, не зафиксированы и поэтому фактически «отданы на откуп руководству фонда». «Столь широкие полномочия дают простор для коррупции», — утверждается в экспертизе.

Жители 452 домов Москвы проголосовали против сноса по программе реновации
Общество

Кроме того, в документе говорится о том, что «реновацию будут проводить на условиях долевого строительства, но без гарантий и защитных механизмов, предусмотренных законом «О долевом строительстве». «Это, — как счел юрист, — дает чиновникам излишне широкие полномочия».

Также, как выяснил Солнцев, «фонд реновации является некоммерческой организацией, но выводится из-под любого контроля, предусмотренного законом «Об НКО». Таким образом, он «не должен сдавать в Минюст ни финансовых, ни содержательных отчетов», а также «не обязан раскрывать персональный состав руководства» и другие документы, что в целом, как поясняется в экспертизе, может привести к полной «бесконтрольности».

Стихийный пикет противников программы реновации возле Думы. Фоторепортаж Еще 7 фото
Фотогалерея

В окончательном втором чтении Госдума одобрила законопроект о реновации 14 июня. Днем ранее столичные власти приняли решение продлить голосование жителей пятиэтажек о включении их домов в программу сноса ветхих хрущевок до 15 июля. При этом прежде в мэрии планировалось завершить его на месяц раньше, 15 июня. К этой дате в Москве завершилось голосование среди жителей только 4546 домов, попавших в предварительный список на включение в проект. Из них, как выяснил РБК, 4087 домов проголосовали за снос пятиэтажек, в то время как 452 дома высказались против.

Теги: Москва , реновация , Transparency
Главное
Путин рассказал о работе США и России по Сирии при Бараке Обаме Политика
Материалы по теме
Собянин заявил о просьбе 500 домов включить их в программу реновации Общество
Бюро Нормана Фостера предложили принять участие в программе реновации Бизнес
Жители 452 домов Москвы проголосовали против сноса по программе реновации Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку