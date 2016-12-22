Transparency обнаружила в законе о реновации «коррупциогенные факторы»

​Антикоррупционная организация Transparency International — Россия (TI-Р) проанализировала принятый Госдумой во втором чтении 14 июня закон о реновации и обнаружила в нем «коррупциогенные факторы», следует из сообщения, опубликованного на странице организации в Facebook.

Как уточнили представители Transparency, соответствующее исследование провел независимый эксперт, юрист Станислав Солнцев. Экспертиза, по данным пресс-службы, была подготовлена по просьбе Transparency International — Россия. Солнцев, как пояснили в организации, уже переслал ее президенту России Владимиру Путину, а также направил этот документ в Госдуму, Совет Федерации и Министерство юстиции.​

Согласно анализу специалиста, «коррупциогенными факторами», в частности, является то, что программой реновации будет заниматься «особый фонд». Однако документы, на основании которых он будет работать, как пояснил юрист, еще не утверждены. Также, по информации независимого эксперта, не определено, каким образом эта организация «будет привлекать деньги граждан и организаций» и «определять подрядчиков». Таким образом фонд, как пояснил Солнцев, «сможет сам выступать застройщиком и привлекать средства дольщиков». При этом конкретные механизмы, как уточнил юрист, не зафиксированы и поэтому фактически «отданы на откуп руководству фонда». «Столь широкие полномочия дают простор для коррупции», — утверждается в экспертизе.

Кроме того, в документе говорится о том, что «реновацию будут проводить на условиях долевого строительства, но без гарантий и защитных механизмов, предусмотренных законом «О долевом строительстве». «Это, — как счел юрист, — дает чиновникам излишне широкие полномочия».

Также, как выяснил Солнцев, «фонд реновации является некоммерческой организацией, но выводится из-под любого контроля, предусмотренного законом «Об НКО». Таким образом, он «не должен сдавать в Минюст ни финансовых, ни содержательных отчетов», а также «не обязан раскрывать персональный состав руководства» и другие документы, что в целом, как поясняется в экспертизе, может привести к полной «бесконтрольности».

В окончательном втором чтении Госдума одобрила законопроект о реновации 14 июня. Днем ранее столичные власти приняли решение продлить голосование жителей пятиэтажек о включении их домов в программу сноса ветхих хрущевок до 15 июля. При этом прежде в мэрии планировалось завершить его на месяц раньше, 15 июня. К этой дате в Москве завершилось голосование среди жителей только 4546 домов, попавших в предварительный список на включение в проект. Из них, как выяснил РБК, 4087 домов проголосовали за снос пятиэтажек, в то время как 452 дома высказались против.