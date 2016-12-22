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Власти Кубы назвали политику Трампа в отношении республики «регрессом»
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Власти Кубы назвали политику Трампа в отношении республики «регрессом»
Политика, 03:52
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Власти Кубы назвали политику Трампа в отношении республики «регрессом»

Кубинское правительство осудило новую политику президента США Дональда Трампа в отношении их страны и расценило ее как «регресс» кубинско-американских отношений. Соответствующее заявление, как пишет Reuters, прозвучало в эфире местного государственного телеканала в вечернем выпуске новостей.​

В нем же, как замечает агентство, власти Кубы также подтвердили свою готовность «продолжать уважительный диалог и сотрудничество [с США] по вопросам, представляющим взаимный интерес».

Однако «новые меры по усилению блокады», как уточняется в заявлении правительства, по мнению властей острова, «не достигнут своей цели ослабить революцию или сломить кубинский народ, сопротивление которого агрессии любого типа доказано на протяжении почти семи десятилетий».

Ранее, 16 июня, стало известно о том, что Трамп отменил достигнутые его предшественником Бараком Обамой соглашения с Кубой и ввел ограничения на туристические поездки, а также ужесточил экономическую политику.

В частности, запрету, в том числе, подверглись отдельные поездки граждан Соединенных Штатов на Кубу и была отменена политика «wet feet, dry feet», согласно которой сбежавшим в США кубинцам в течение года можно было обратиться к американским властям с просьбой о предоставлении им вида на жительство.

Свое решение о принятии в отношении Кубы новых мер Трамп пояснил попыткой создать «свободную Кубу». Эту идею он собирается осуществить посредством остановки «потока американских денег на военные нужды и специальные службы» в республику.

Теги: США , Куба , Дональд Трамп
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