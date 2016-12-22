Россия возобновила производство теплоходов «Комета» на подводных крыльях

В России возобновили производство теплоходов на подводных крыльях типа «Комета», рассказал «РИА Новости» глава Минтранса Максим Соколов. Такое заявление, по данным агентства, он сделал в ходе встречи сопредседателей российско-греческой смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Теперь, как уточнил Соколов, эти судна можно поставлять за рубеж. «Продажи еще нет, а вот производство «Комет» возобновилось», — отметил он, напомнив, что Греция закупала подобные судна 30 лет назад и до сих пор интересуется такими теплоходами.

«Мы ее [«Комету»] даже назвали красивым именем «Чайка», — добавил министр, пояснив, что это название было выбрано, потому что она закладывалась в Рыбинске в Ярославской области, где работает депутатом Валентина Терешкова».

«Вы помните, что ее позывной во время полета в космос был «Чайка», — заметил глава ведомства, пояснив, что сейчас этот корабль «почти готов». «Поэтому если греческие компании хотят ее приобрести, то контракт, по-моему, еще открыт», — добавил Соколов, подчеркнув, что Рыбинский завод готов «еще и еще» производить подобные суда.

«Хотя судостроение — это компетенция министерства промышленности, я как министр транспорта и как сопредседатель смешанной комиссии готов поддержать любые предложения со стороны Греции», — заключил министр.

Ранее «РИА Новости» стало известно о том, что АО «Судоремонтный завод «Вымпел» сотрудничает с греческой компанией «Аргонавтики плоес» по вопросу строительства и передачи морских пассажирских судов на подводных крыльях «Комета 120М». В настоящее время, как замечает агентство, с потенциальным греческим заказчиком ведутся переговоры по вопросу о подписании соглашения о взаимопонимании, в котором будут отражены основные условия будущего договора. Стоимость одного судна, по данным «РИА Новости» превышает €6 млн.