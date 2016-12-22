После столкновения эсминца ВМС США с торговым судном пропали семь моряков

В результате столкновения у берегов Японии эсминца Военно-морских сил США «Фитцжеральд» и торгового судна, следовавшего под флагом Филиппин, из команды, находившейся на борту американского миноносца, пропали семь человек, еще один моряк получил ранения и был госпитализирован. Об этом, как пишет Associates Press, рассказали представители Японской береговой охраны.
Ранее, 16 июня, об этом же со ссылкой источник в японской береговой охране так же сообщал телеканал NHK. Однако на тот момент эта информация, как поясняло издание, уточнялась.
О столкновении американского эсминца с филиппинским торговым судном у японского города Йокосука стало известно прежде, 16 июня. В результате аварии пострадал по меньшей мере один человек. Вертолетом он был эвакуирован с места происшествия в одну из японских больниц. Этот момент, в частности, запечатлен на кадрах, опубликованных телеканалом NHK. На них также заметно, что правый борт эсминца ВМС США сильно смят.
Как пояснял Reuters источник среди американских чиновников, «Фитцджеральд» после аварии был серьезно поврежден. Часть корабля была затоплена, из-за чего теперь эсминец, по словам собеседника Reuters, не мог передвигаться самостоятельно.