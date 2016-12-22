После столкновения эсминца ВМС США с торговым судном пропали семь моряков

В результате столкновения у берегов Японии эсминца Военно-морских сил США «Фитцжеральд» и торгового судна, следовавшего под флагом Филиппин, из команды, находившейся на борту американского миноносца, пропали семь человек, еще один моряк получил ранения и был госпитализирован. Об этом, как пишет Associates Press, рассказали представители Японской береговой охраны.

Ранее, 16 июня, об этом же со ссылкой источник в японской береговой охране так же сообщал телеканал NHK. Однако на тот момент эта информация, как поясняло издание, уточнялась.

О столкновении американского эсминца с филиппинским торговым судном у японского города Йокосука стало известно прежде, 16 июня. В результате аварии пострадал по меньшей мере один человек. Вертолетом он был эвакуирован с места происшествия в одну из японских больниц. Этот момент, в частности, запечатлен на кадрах, опубликованных телеканалом NHK. На них также заметно, что правый борт эсминца ВМС США сильно смят.

Видео: NHK

Как пояснял Reuters источник среди американских чиновников, «Фитцджеральд» после аварии был серьезно поврежден. Часть корабля была затоплена, из-за чего теперь эсминец, по словам собеседника Reuters, не мог передвигаться самостоятельно.