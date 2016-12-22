Путин рассказал об отказе США совместно работать с Россией по ПРО

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что в преддверии выхода США из договора об ограничении систем противоракетной обороны в 2001 году Москва предлагала Вашингтону совместно работать над вопросами противоракетной обороны (ПРО), однако тогда она, по данным главы России, получила отказ.

Об этом российский лидер рассказал в беседе с американским режиссером Оливером Стоуном. Интервью легло в основу документального фильма о Путине, премьера которого в США состоялась 13 июня. Спустя четыре дня, 17 июня, в Соединенных Штатах в продажу поступила книга-транскрипт этих бесед президента с кинематографистом. В ней, как пишет «РИА Новости», были опубликованы не вошедшие в ленту фрагменты интервью.

«Мы пытались убедить его [президента США Джорджа Буша-младшего], показать ему — и это было не совсем безрезультатно — что это [ПРО] было угрозой для нас», — рассказал Стоуну Путин, пояснив, что «на определенном этапе американские партнеры на уровне Минобороны и на уровне госдепартамента говорили, что они понимают наши опасения». «И я должен сказать, мы предлагали работать вместе над системой ПРО — Соединенные Штаты, Европа и Россия», — заметил президент. Однако «в конце концов», по его словам, «наши партнеры, к сожалению, отказались от этого предложения».

США и Советский союз подписали договор об ограничении систем противоракетной обороны в мае 1972 года. Его срок действия был не ограничен. Однако в 2001 году Вашингтон в одностороннем порядке объявил о выходе из договора, а спустя год это соглашение по ПРО прекратило свою работу.

В 2012 году Путин также рассказывал о том, что в тот момент Россия и США «были близки к компромиссным договоренностям» о противоракетной обороне. Однако все они, как уточнял при этом глава России, сорвались из-за нежелания американской стороны зафиксировать эти предложения на бумаге.