Путин назвал ошибкой восприятие России в США «угрозой» и «врагом»

Восприятие США России в качестве «угрозы» и «геополитического врага» ошибочно, заявил в одном из интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну российский лидер Владимир Путин. Эти беседы легли в основу документального фильма о главе России. Теперь в Соединенных Штатах вышла книга-транскрипт этого интервью, в которой опубликованы не вошедшие в киноленту фрагменты, пишет ТАСС.​

«Я думаю, что не все заключается в идеологических мотивах, здесь больше геополитического соперничества», — приводит агентство слова главы России, который, по данным ТАСС, также признался, что на сегодняшний день полагает, что «ошибка наших партнеров в США в том, что они все еще видят в России угрозу». «Как будто это их главный геополитический враг», — добавил президент, заметив, что «у нас [России и США] есть много областей, в которых совместная работа без сомнения принесла бы позитивные результаты и России, и США, и всему миру».

Таким образом, по информации агентства, Путин отреагировал на слова Стоуна о том, что существует точка зрения — США, говоря об угрозах Европе, озабочены самим существованием России. Это, как замечал режиссер, происходит с времен революции 1917 года. Тогда, по мнению Стоуна, политика США заключалась в уничтожении коммунизма, после чего, опасаясь за ситуацию в стране, Соединенные Штаты сделали Советский Союз «удобным врагом».

В США премьера документального фильма, состоящего из четырех серий, о российском лидере под названием «Интервью с Путиным» состоялась 13 июня. Его транслировал телеканал Showtime. В России права на показ этой ленты, которую российские зрители, в свою очередь, увидят под названием «Путин», приобрел «Первый канал». Фильм будет показан в его эфире с 19 по 22 июня.